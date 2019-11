Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in stare de ebrietate care a urcat in aceasta dupa amiaza pe un stalp de inalta tensiune, perturband traficul transportului public și livrarea curentului electric in patru sectoare sin capitala, amenința ca se arunca in gol. Zeci de salvatori fac eforturi pentru a-l readuce la sol.

- Primaria Arad cheltuie anual zeci de milioane de lei pentru a acoperi gaurile de la CET Hidrocarburi. In ultima ședința a Consiliului Local, din excedentul bugetar s-au alocat noi sume pentru acoperirea diferentelor de pret la energie termica - 24.196.254 lei și sume pentru acoperirea pierderilor inregistrate…

- ACUM! In municipiul Sibiu, pe strada Reșita, la solicitarea ISU Sibiu, un polițist din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale al IPJ Sibiu, negociator, intervine pentru a convinge un barbat in varsta de 50 de ani sa renunțe la actul fatal! Read More...

- Europarlamentarul Rareș Bogdan intervine in scandalul de la partidul Pro Romania iscat de Mihai Tudose, care a declarat in exclusivitate pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca ar trebui votat Guvernul Ludovic Orban. Victor Ponta, atac INCENDIAR la Mihai Tudose: il AMENINȚA cu EXCLUDEREA și il acuza ca a negociat…

- Mama Luizei Melencu a cedat nervos dupa ce din parte vatamata a ajuns un fel de "inculpat". Femeia susține ca ancheta bate pasul pe loc și ca nimeni nu face nimic pentru a-i gasi fiica, vie sau moarta.

- Ar fi bine ca Arabia Saudita sa nu intre in razboi cu Iranul pentru ca va fi distrusa in acest caz de catre fortele Republicii islamice, a declarat vineri Hassan Nasrallah, liderul miscarii siite Hezbollah din Liban, citat de Reuters. "Nu pariati pe un atac asupra Iranului, deoarece acesta…

- Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Ryabkov, a declarat joi, in cadrul unei conferințe organizate de agenția de presa TASS, ca in actualul context internațional inca exista riscul izbucnirii unui razboi nuclear, informeaza agenția pe site-ul sau.„Exista riscul izbucnirii unui razboi…

- In Romania, haina statului si, in mod special, uniforma de Politie nu mai impun respect in strada. S-a ajuns aici din cel putin doua motive: lipsa de profesionalism a politistilor si o lege inechitabila, favorabila cetateanul care ataca uniforma.