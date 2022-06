(VIDEO) Mișcare de rezistență în Mariupol

În Mariupol, a început să funcționeze o mișcare de rezistență, afirmă un consilier al primarului Peter Andryuschenko. Orașul-port a fost cucerit în totalitate de ruși după ce ultimii apărători ucraineni din Azovstal s-au predat. In Mariupol, a resistance movement began to operate, – adviser to the mayor Peter… [citeste mai departe]