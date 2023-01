Bărbatul care a vrut să arunce în aer locuinţa soţiei, condamnat la 15 ani de închisoare Tribunalul Dolj a condamnat, ieri, la 15 ani si 2 luni de inchisoare un barbat acuzat ca a fabricat explozibil pentru a arunca in aer locuinta sotiei sale, de care se despartise. Inculpatul este acuzat si de amenintare si trafic de droguri. In mai 2020, in timp ce fabrica explozibilul, barbatul ar fi provocat o explozie in urma careia el si o persoana au fost raniti. Pedeapsa cuprinde o alta, primita in alt dosar de trafic de droguri. Alti doi inculpati din acest dosar, care au fost acuzati de trafic de droguri si detinere de droguri pentru consum propriu, au fost condamnati la 2 ani si 8 luni,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

