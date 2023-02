Bărbatul care a violat o tânără din Cășeiu A DISPĂRUT imediat ce a fost eliberat – FOTO Barbatul in varsta de 44 de ani, care a violat o tanara de 17 ani din Cașeiu , este disparut. El fusese reținut ieri pentru 24 de ore, iar azi urma sa fie arestat preventiv. In mod incredibil, judecatorul de drepturi și libertați nu a venit la munca pana la ora 13, atunci cand a expirat reținerea, iar oamenii legii au fost nevoiți sa il elibereze. Acum, tot ei trebuie sa il caute, iar in aceasta seara au emis un comunicat in acest sens și au cerut sprijinul populației pentru identificarea lui. ”In aceasta dupa-amiaza, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej, alaturi de cei ai Secției 5… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

