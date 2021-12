Bărbatul care a vandalizat patru mașini în parcarea Senatului, audiat de polițiști Barbatul care a vandalizat patru mașini in parcarea Senatului, in timpul protestelor de marți, de la Parlament, a fost identificat de jandarmi și este audiat la o secție de poliție din Capitala, au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI), intr-un comunicat de presa. Oficialii MAI au venit, marți seara, cu o serie de precizari privind […] The post Barbatul care a vandalizat patru mașini in parcarea Senatului, audiat de polițiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii unor mașini vandalizate in timpul protestului de la Parlament au depus deja plangeri la Poliție, in urma carora au fost deschise primele dosare penale pentru distrugere, au precizat, marți, surse judiciare. Potrivit surselor citate, semnatarii plangerilor sunt doua persoane fizice, nu…

- Ministerul de Interne a anunțat ca se desfașoara activitați pentru identificarea persoanelor care sunt responsabile de incalcarea prevederilor legale la protestul de marți. Potrivit MAI, adunarea publica de marți nu a fost autorizata, iar potrivit informațiilor publice, aceasta manifestare a fost asumata…

- Președintele de ședința al Camerei Deputaților, Daniel Suciu, a anunțat, de la microfonul Camerei Deputaților faptul ca protestatarii vandalizeaza mașinile din curtea Senatului. Printre autoturisme, cele ale ambasadorilor Japoniei și SUA in Romania. ”Domnule Simion, in timp ce noi discutam aici, protestatarii…

- Președintele de ședința al Camerei Deputaților, Daniel Suciu, a anunțat, de la microfonul Camerei Deputaților faptul ca protestatarii vandalizeaza mașinile din curtea Senatului. ”Domnule Simion, in timp ce noi discutam aici, protestatarii vandalizeaza mașinile de la Senat”, a spus Daniel Suciu. Protestatarii…

- Co-președintele AUR George Simion l-a flancat, miercuri, in timpul declarațiilor facute presei, pe primarul general Nicușor Dan, chemat in Parlament sa dea explicații in legatura cu prețul gicagaloriei in Capitala. Mimica lui Simion, deosebit de atent la fiecare cuvant al edilului, este mai puternica…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului s-au reunit luni dupa-amiaza și au stabilit calendarul de investire a Cabinetului propus de premierul desemnat, Dacian Ciolos. Marți incepand de la ora 10 vor fi audiați in comisii toți miniștrii USR ai cabinetului Cioloș, iar miercuri de la…

- Florin Cițu a plecat dintr-o conferința de presa, marți, deranjat de intrebarile ziariștilor despre ce alianțe poate face PNL. „Mulțumesc mult de tot, nu putem sa discutam in acest stil”, a spus Florin Cițu și a plecat din fața ziariștilor. Florin Cițu nu a fugit de intrebarile reporterilor, ci a considerat…

- Inspectoratul General al Poliției Romane neaga, intr-un comunicat de presa, informațiile publicate, joi, de sindicatul Europol legat de promovarile din poliție. “Avand in vedere structurile de pregatire profesionala nou inființate, la nivelul Poliției Romane, s-au desfașurat mai multe etape de ocupare…