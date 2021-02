Bărbatul care a ucis un pieton după o cursă ilegală, judecat pentru omor Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus inceperea judecatii in dosarul in care un craiovean este acuzat ca a condus baut si fara permis si a ucis un barbat. Accidentul a avut loc anul trecut, pe DN 6B, intre Goiesti si Negoiesti, dupa o cursa ilegala de masini. Barbatul este acuzat de omor, conducere cu permisul suspendat si sub influenta bauturilor alcoolice si participarea la intreceri neautorizate. Oamenii legii au fost sesizati, in seara zilei de 19 martie 2020, despre producerea unui accident mortal pe DN 6B . Accidentul a avut loc intre localitatile Goiesti si Negoiesti. Ajunsi la fata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

