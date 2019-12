Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ucise si alte cateva ranite intr-un incident armat survenit vineri la baza aeronavala Pensacola din Florida. Presupusul atacator a fost impuscat mortal de politie, au anuntat autoritatile, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Criminalul a fost ucis de trupele americane, dupa ce acesta deschisese focul asupra unei baze americane navala din Florida, vineri. Presa locala a anuntat ca sunt cateva persoane ranite. Citeste si Atac comis la baza militara istorica Pearl Harbor. Sunt doi morti Biroul serifului…

- Cel putin o persoana a fost ucisa intr-un incident armat produs vineri intr-o unitate militara din statul american Florida, anunta surse citate de presa americana.Un individ a deschis focul, vineri, in Baza aeriana Pensacola din Florida, informeaza postul ABC7, transmite mediafax.ro. Citește…

- O femeie care s-a prefacut ca are probleme de sanatate în timpul unui zbor pentru a obține un loc mai bun a determinat piloții sa întoarca avionul și sa aterizeze de urgența. Pasagera, al carei nume nu a fost dat publicitații, zbura din Florida la Miami când s-a vaitat ca are problemele…

- Doi barbati in varsta de aproximativ saptezeci de ani au fost grav raniti in atacu armat care a a avut loc in moschee. Potrivit primelor informatii, atacatorul ar fi fost surprins de victime cand acesta incerca sa dea foc usii moscheii. Panicat, batranul a inceput sa traga in ei, potrivit…

- Regele Arabiei Saudite și prințul mostenitor au aprobat suplimentarea de trupe și echipamente militare americane dupa atacul de luna trecuta asupra instalațiilor petroliere saudite, a informat sambata agenția de știri SPA, citata de Reuters, scrie Mediafax.Statele Unite au anunțat desfașurarea…

- Americanca Simone Biles si-a asigurat participarea la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Stuttgart (4-13 octombrie), dupa ce a castigat concursul individual compus din cadrul selectiilor americane, duminica la Sarasota (Florida), informeaza AFP.

- Donald Trump a anunțat noi sancțiuni impotriva Teheranului, considerand ca acesta a avut un rol in raidurile de duminica trecuta care au blocat temporar aproape jumatate din producția de petrol saudit. Aliații occidentali ai Riyadului intenționeaza sa discute unele eventuale riposte politice, financiare…