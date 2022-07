Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 47 ani a injunghiat mortal o fetita in varsta de 10 ani si o femeie in varsta de 35 ani, dupa care s-a sinucis, evenimentul avand loc in comuna Gioseni din judetul Bacau. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Paduraru, a declarat ca faptele s-au produs sambata, in jurul…

- Un barbat le-a injunghiat pe soția și fiica varului sau in urma unui conflict spontan. La fața locului poliția a descoperit copila decedata, iar femeia a reușit sa ajunga sa anunțe vecinii, insa a decedat și ea. De asemenea, atacatorul s-a sinucis. „La data de 30.07.2022, IPJ Bacau a fost sesizat cu…

- Un barbat din judetul Bacau a injunghiat o femeie de 35 de ani si o fata de 10 ani, apoi s-a sinucis. Toti trei au murit, iar politistii si procurorii au deschis o ancheta. "La data de 30 Iulie, in jurul orei 17.40, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a fost sesizat prin 112, despre faptul ca, in…

- Un barbat de 47 de ani le-a ucis sambata, 30 iulie, pe soția varului sau, de 35 de ani, și pe fiica acesteia, 10 ani, apoi și-a curmat viața, a anunțat G4Media . Teribila tragedie din comuna Gioseni a fost confirmata pentru Libertatea de IPJ Bacau. In jurul orei 17.40, IPJ Bacau a fost sesizat, prin…

- Fiica unui preot ucrainean, rapita de tatari in secolul al XVI-lea, a devenit cea mai puternica femeie din Imperiul Otoman. Se numea Hurrem Roxelana si a reusit sa impuna un adevarat „sultanat al femeilor”.

- O fetița de 11 ani și mama sa au ramas invalide in urma bombardamentelor de la gara Kramatorsk din Ucraina, scrie BBC. Acum, cele doua sunt ingrijite de fratele geaman al fetiței. In timp ce așteptau trenul, cele doua au mers pe peron pentru a lua ceai, iar Iaroslav, fratele Ianei, a ramas sa supravegheze…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a deschis un dosar penal in rem pentru infractiunea de omor calificat, in cazul celor doi copii care ar fi fost inecati de tatal lor, duminica, in raul Siret. ‘Prin ordonanta procurorului s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii…

- O avocata, fiica unui fost procuror din Craiova, s-a sinucis in timp ce era intr-o vizita la niste prieteni.Femeia, in varsta de 35 de ani, mersese impreuna cu iubitul sau sa vada cum isi renovasera niste prieteni apartamentul. Craioveanca se mutase de cativa ani in strainatate.Tragedia a avut loc in…