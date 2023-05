Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul suspectat ca a ucis cinci persoane a fost prins dupa zile intregi de vanatoare / El se ascundea intr-un dulapBarbatul suspectat ca si-a ucis cinci vecini in Texas se afla in custodie, dupa zile intregi de vanatoare, fiind gasit ascuns intr-un dulap, transmite CNN. Fii la curent cu…

- Azi-noapte, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au depistat in flagrant delict un șofer care conducea un autoturism in timp ce se afla sub influența alcoolului. In jurul orelor 01:00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au oprit pentru control pe Drumul Național 17, in Uriu,…

- Ce a fost in mintea lui? Poate se trezeste la realitate dupa ce va sta putin la „racoare”. Pe 16 martie 2023, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca nepotul sau minor, in varsta de 15 ani, in…

- Un copil de 12 ani este cel care a vandalizat statia recent amenajata pe strada Soveja.Politistii locali constanteni au identificat persoana care a vandalizat saptamana trecuta panoul publicitar al statiei pentru mijloacele de transport in comun situata pe strada Soveja. Este vorba despre un baiat in…

- Un copil de 10 ani a fost depistat in trafic de politisti conducand o masina in localitatea dambovițeana Voia si in autoturism mai era un copil, de 11 ani, anunța IPJ Dambovita. „La data de 28 februarie, in jurul orei 16.27, politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti au oprit pentru control, pe…

- Infractor violent prins in timp ce lovea o femeie pentru a-i fura telefonul. Pe 26 februarie, polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara au reținut un barbat in varsta de 35 de ani banuit de talharie. In fapt, in aceeasi zi, in jurul orei 15:30, polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara, aflați…