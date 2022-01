Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a spulberat-o pe Denisa și l-a ranit grav pe Raul, intr-o stație de autobuz din Baia Mare, a fost condamnat la inchisoare. Din pedeapsa stabilita de judecatori se scade perioada in care vinovatul a stat in arest preventiv și arest la domiciliu. Tanarul de 20 de ani care a spulberat doi…

- Un echipaj de poliție s-a deplasat de urgența la fața locului iar tinerele de 22 și 23 de ani au fost transportate la spital.Șoferul a fost testat cu aparat etilotest insa rezultatul a fost negativ.Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vatamare din culpa și continua cercetarile pentru a se…

- O mașina condusa de un tanar de 24 de ani a intrat intr-un refugiu de calatori dintr-o stație de tramvai din orașul Craiova. Doua tinere de 22 și 23 de ani, aflate in stație, au fost ranite și au ajuns la spital. Potrivit polițiștilor craioveni, accidentul s-a produs miercuri dimineața, intr-o…

- In aceasta dimineața, la ora 06.42, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca in stația de autobuz de pe strada Piața Revoluției din municipiu un barbat a cazut inconștient la pamant. ”La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanța,…

- Tragedie de nedescris in aceasta seara, in Galați. Un barbat in varsta de 42 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-o stație de autobuz, iar apoi intr-un stalp, care s-a rupt, astfel ca a cazut peste autoturism. Impactul a fost unul violent, iar toate incercarile medicilor au…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au inceput judecarea apelului formulat de un barbat de 50 de ani, condamnat la un an si trei luni de inchisoare pentru ultraj si conducere cu permisul suspendat. Anchetatorii au retinut ca inculpatul a plecat de pe loc cu un autoturism de teren si a prins un…