Stiri pe aceeasi tema

- Cei sapte politisti care au perchezitionat elevii de la o scoala din Jilava, la mijlocul lunii octombrie, sunt in cercetari prealabile pentru posibile fapte de abuz, informeaza luni, 31 octombrie, Inspectoratul Politiei Judetene Ilfov. „In urma verificarilor efectuate de catre politistii Biroului Control…

- Ministerul Sanatații anunța ca incidentul de la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru a avut loc in secția in care se afla persoane care au comis infracțiuni grave și in privința carora sunt aplicate masuri de siguranța cu caracter medical sub forma de internare intr-o instituție psihiatrica…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a obținut in instanța de judecata condamnarea la 6 ani inchisoare a unui barbat din Calarași cu varsta de 42 de ani. Anterior, acesta a mai fost condamnat pentru infracțiuni similare – atat in 2017, cat și in 2020. Totuși,…

- Intrebat daca PSD va sesiza Politia sau Parchetul privind cazul deputatului exclus din partid, Grindeanu a mentionat ca institutiile statului trebuie sa-si indeplineasca atributiile."Nu suntem pe post de politisti la PSD. Exista institutii in tara asta care trebuie sa faca cercetari si sa faca lumina.…

- Gheorghe Dinca, acuzat de uciderea a doua adolescente din Caracal – Alexandra Macesanu si Luiza Melencu – a fost condamnat vineri la 30 de ani de inchisoare. Decizia Tribunalului Olt nu este definitiva. Procesul in cazul Caracal s-a incheiat in prima instanța, la Tribunalul Olt, in luna iunie a acestui…

- Marți polițiștii au pus in executare 5 mandate de percheziție domiciliara la locuințele unor persoane și la sediul unei subunitați de poliție, urmate de 3 mandate de aducere a suspecților la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov. Potrivit cercetarilor un agent de poliție din cadrul IPJ Brașov…

- „Cine se aseamana, se aduna”, zice o vorba din popor. Iar in Camera Notarilor Publici București se pare ca s-au adunat niște specialiști atat de pricepuți, incat și-au umplut cazierele judiciare și sunt tarați prin tribunale de personaje celebre, precum „Spaima judecatorilor”.