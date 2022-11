Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 42 de ani care a rapit si violat cele doua fetite din Brasov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. A fost eliberat in urma cu doi ani, in baza legii recursului compensatoriu, din penitenciar, unde ispasea o pedeapsa pentru viol.

- Un barbat in varsta de 32 ani, din comuna Tartasesti, judetul Dambovita, a fost retinut de politistii giurgiuveni dupa ce a accidentat o minora in varsta de 17 de ani din localitatea Cosoba, judetul Giurgiu, in timp ce a condus fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Agerpres."Politia…

- Un barbat de 43 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce in noaptea de marți spre miercuri ar fi intrat in casa unei femei din localitatea Tudor Vladimirescu, județul Braila, și ar fi violat-o.

- DUPA GRATII… Autorul accidentului mortal de la Oprișița, Valentin Manolache, a ajuns, in sfarșit, in spatele gratiilor. Decizia de a-l trimite 30 de zile in arest preventiv aparține judecatorilor Tribunalului Vaslui, dupa ce au admis contestația formulata de catre procurori. In prima instanța, Judecatoria…