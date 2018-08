Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac investigatii in vederea identificarii si depistarii unei persoane care a pulverizat continutul unui spray iritant-lacrimogen intr-o garnitura de metrou ce se afla la Statia Unirii 2, dupa care a fugit. Politia Capitalei precizeaza ca a fost sesizata despre caz prin apel la 112. "Astazi,…

- Un barbat a fost prins sub metrou, in statia Basarab, sambata, 9 iunie, fiind vorba de un accident și nu de o tentativa de sinucidere. Victima a fost scoasa de sub garnitura de tren și transportata la spital, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISU-BIF).…

