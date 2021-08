Stiri pe aceeasi tema

- Motociclistul Laurentiu „Americanu’” Mitici – cel care l-a impins sub rotile unei masini pe un tanar care circula pe o trotineta electrica pe fondul unei sicane in trafic – a fost exclus, joi seara, din Clubul moto Black Tulip Bucharest, din care facea parte. Informatiile arata ca motociclistul era…

- Tribunalul București a decis astazi ca Laurențiu Mitrici Trica, motociclistul care a provocat moartea unui tanar cu trotineta, sa fie arestat pentru o perioada de 30 de zile. Potrivit Digi24, Americanu', așa cum era cunoscut, este instructor de conducere defensiva la o școala auto.

