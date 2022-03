Stiri pe aceeasi tema

- David Bennett, pacientul in varsta de 57 de ani care suferea de o maladie cardiaca in faza terminala si a intrat in istorie drept primul om care a primit un transplant cu o inima de la un porc modificat genetic, a decedat marti dupa-amiaza la Centrul medical al Universitatii din Maryland (UMMC),…

- Prima persoana care a primit o inima de la un porc a murit la doua luni dupa experimentul revoluționar, a anunțat miercuri spitalul din Maryland care a efectuat operația, scrie AP News. VEZI AICI VIDEO – Un barbat a primit un transplant de inima de la un porc modificat genetic David Bennett, in varsta…

