- Barbatul care a plasat un dispozitiv exploziv artizanal lânga o mașina din Manaștur s-a predat. Incidentul a avut loc în 21 iunie. Dupa producerea incidentului si dupa efectuarea cercetarii la fata locului, a fost constituit un grup de lucru, pentru…

- Un barbat de 31 de ani s-a prezentat, luni, la Poliția municipiului Cluj-Napoca recunoscand ca el a plasat dispozitivul exploziv artizanal care a ranit un subofițer al ISU Cluj, din primele informații reieșind faptul ca acțiunile lui nu au vizat persoana care a suferit leziuni in urma exploziei,…

