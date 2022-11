Bărbatul care a lovit un câine cu lopata este cautat de polițiști Polițiștii maramureșeni il cauta pe barbatul care a lovit cu brutalitate un cațel, folosindu-se de o lopata. Autoritațile au fost sesizate de un ONG, care a vazut clipul ingrozitor. Un tanar s-a filmat in timp ce lovea un cațel cu o lopata. Dupa ce a terminat de filmat, acesta a postat clipul pe tik tok. Ulterior, imaginile au ajuns și la reprezentanții unui ONG, care au sesizat poliția. „Se ofera recompensa MARE pentru cine ne poate da informații despre acest criminal!!! Va rog distribuiți masiv, poate așa aflam rapid cine este. Va recomand sa nu vizualizați pana la final!!! Și inca ceva….mi-as… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani din Maramures risca intre 2 si 7 ani de inchisoare dupa ce a omorat in bataie un caine. Tanarul l-a lovit in cap cu o lopata pana l-a ucis, iar imaginile ingrozitoare au fost publicate apoi pe TikTok. Cazul a fost facut public de reprezentantii Asociatiei Kola Kariola, care cer dreptate…

- In drum spre secția de poliție, șoferul scandalagiu cu Mercedes, de aseara, din intersecție de la Tineretul, le povestește polițiștilor ca se uita la televizor, la știri, dar ca ar fi auzit ca este cautat de polițiști abia cand mama lui a ajuns acasa. Scenele scandaloase s-au intamplat la intersecția…

- Polițiștii din cadrul Brigazii Rutiere cauta, miercuri seara, un șofer care a incalcat mai multe reguli de circulație, a ignorat echipajele și a lovit doua mașini este cautat de oamenii legii.

- Joi, 15 septembrie, polițiștii baimareni au luat masura reținerii pentru 24 de ore fața de o femeie de 33 de ani din Baia Mare. Aceasta este cercetata sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos. In fapt,…

- Joi, 15 septembrie, polițiștii din Baia Mare au dispus continuarea urmaririi penale fața de un barbat de 40 de ani și o femeie de 42 de ani ambii din Baia Mare, sub aspectul comiterii infracțiunilor de șantaj și camata. In fapt, in data de 31 august 2022, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizata…

- Miercuri, 14 septembrie, in jurul orei 09.30, polițiștii Biroului de Ordine Publica Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre o femeie de 59 de ani din Baia Mare cu privire la faptul ca soțul sau face scandal la domiciliu, deși impotriva acestuia este emis un ordin de protecție. Deplasați…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineata pe drumul național DN 26, care face legatura intre municipiul Galați și nordul județului. In accident a fost implicat un microbuz in care se aflau 18 pasageri, printre care și 7 elevi care se deplasau catre școala. In momentul in care șoferul…