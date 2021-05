Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de doi ani a fost accidentata, sambata, in Sibiu, de un biciclist care a fugit de la locul faptei. Politistii cer sprijinul cetatenilor pentru identificarea si depistarea biciclistului. „Va solicitam sprijinul in vederea identificarii si depistarii persoanei din imagine, un biciclist care,…

- O femeie de 35 de ani din Ramnicu-Valcea, banuita ca a abandonat saptamana trecuta un bebelus de cinci zile in scara unui bloc din oras, s-a prezentat la Politia Ramnicu Valcea, a informat Mediafax.„Politistii au identificat o femeie de 35 de ani, din Ramnicu Valcea, banuita de comiterea faptei. Cercetarile…

- Un barbat de 42 de ani s-a predat, duminica dimineata, la Politia Deva si a anuntat ca si-a ucis fosta concubina, in judetul Sibiu. Politistii care s-au deplasat la locuinta indicata au gasit femeia moarta s au aflat ca cei doi locuiau in aceeasi scara de bloc, iar femeia obtinuse un ordin de protectie…

