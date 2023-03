Bărbatul care a lovit cu mașina doi bicicliști în localitatea Stăuceni, rămâne în arest preventiv Barbatul care a lovit cu mașina doi adolescenți in apropiere de comuna Stauceni, ramane in arest. Magistrații Curții de Apel au respins recursul avocațiilor priviind anularea masurii preventive, scrie ProTV . Va amintim ca accidentul a avut loc marți, 21 februarie, la ora 16:45. Imediat, la fața locului s-au deplasat Poliția și un echipaj de urgența medicala. Copiii, care se deplasau cu bicicletele pe carosabil, ambii echipați corespunzator, au fost loviți de catre un șofer de 48 de ani, care se afla la volanul unui automobil de marca ”Opel”. Ulterior, copiii au fost transportați de urgența la… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

