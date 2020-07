Bărbatul care a întrerupt conferinţa Violetei Alexandru, identificat şi sancţionat Barbatul care a intrerupt conferinta de presa sustinuta, duminica, de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a fost identificat si sanctionat, a anuntat Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, persoana in cauza nu a fost gasita la fata locului, dar a fost ulterior identificata si sanctionata contraventional. "Astazi, in jurul orei 12,00 prin apel 112 a fost sesizat faptul ca un barbat recalcitrant tulbura ordinea si linistea publica pe o strada din Sectorul 6, unde se desfasoara o conferinta de presa. La fata locului au ajuns politisti ai Sectiei 25, insa la momentul sosirii nu a fost identificata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarul care a bruiat conferința de presa a Violetei Alexandru a fost amendat. Poliția Capitalei a anuntat ca a fost sesizata prin 112 ca un barbat recalcitrant tulbura ordinea și liniștea publica și ca nu l-a gasit pe acesta la fața locului, dar l-a identificat ulterior. „La fața locului au ajuns…

- Politia Capitalei anunta ca l-a amendat pe pensionarul care a intrerupt duminica o conferinta de presa a PNL in Sectorul 6, in timp ce vorbea ministrul Violeta Alexandru."Astazi, in jurul orei 12:00 prin apel 112 a fost sesizat faptul ca un barbat recalcitrant tulbura ordinea și liniștea publica…

- Poliția Capitalei a informat ca barbatul recalcitrant care a intrerupt conferința de presa a ministrului Muncii Violeta Alexandru, cerand marirea pensiilor, a fost amendat.Poliția Capitalei a anunțat ca "in jurul orei 12:00, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca un barbat recalcitrant tulbura ordinea…

- O conferința de presa a Violetei Alexandru a fost intrerupta de un grup de pensionari, liberalii acuzand ca grupul a fost trimis de PSD. Unul dintre cetațenii nemulțumiți a ieșit in evidența in mod special, prin manifestari și țipete. Conferința de presa a fost susținuta de președintele PNL București,…

- Candidatul PNL la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, a venit cu mai multe acuzatii la adresa primarului Gabriel Mutu, despre care spune ca acesta a mobilizat pensionarii care au facut scandal la conferinta de presa a liberalilor. „Abject stilul de a face politica a unui derbedeu ajuns primar. Ma refer la Gabriel…

- Conferinta de presa organizata duminica de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, presedinte al PNL Bucuresti, a fost intrerupta de o persoana in varsta care a facut un scandal monstru in fața pupitrului. „Marește-mi pensia! Te omor cu mana mea!”, i-a spus batranul Violetei Alexandru.

- O conferința de presa a Violetei Alexandru a fost intrerupta de un grup de pensionari, liberalii acuzand ca grupul a fost trimis de PSD. Unul dintre cetațenii nemulțumiți a ieșit in evidența in mod spe...

- Nicușor Dan a fost din nou șicanat in timpul unei conferințe de presa. Joi, in timp ce candidatul susținut de PNL și USR a inceput sa vorbeasca, șoferii camioanelor firmei de salubritate din Sectorul 5,...