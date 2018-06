Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a intrat cu masina în pietoni la Moscova, provocând ranirea a sapte persoane, inclusiv a doi suporteri mexicani, nu bause, ci a spus ca era obosit si din greseala a apasat acceleratia în locul frânei, sustine autoritatea de management al transportului din Moscova,…

- Vantul violent a scos din pamant numerosi arbori, a smuls acoperisuri si a doborat panouri stradale. "Doctorii nu au reusit sa-i salveze viata unei fetite care se afla in stare critica. Imi exprim profundele mele condoleante familiei sale", a scris primarul Moscovei pe Twitter. Pe langa fetita moarta…

- CHISINAU, 20 apr — Sputnik. Prima gara din Chisinau a fost construita în anii 1870, dupa un plan arhitectural al lui Ghenrih Lonski. © Sputnik / Miroslav RotariVa fi sau nu sistata cursa de tren Chișinau – Moscova. Ce spune Calea Ferata Este mai putin cunoscut faptul ca cladirea…

- Momente deosebit de grele in familia Anamariei Prodan! Ionela Prodan este inmormantata astazi, iar in capela in care a fost depus trupul neinsufletit al regretatei artiste au venit sute de oameni pentru a aprinde o lumanare.

- Trupa Massive Attack a anunțat ca și-a inchis pagina de Facebook din ingrijorare fața de modul in care compania ințelege sa protejeze datele utilizatorilor. Artiștii susțin ca vor reveni pe rețeaua de socializare daca Facebook iși va modifica politica de securitate. Trupa Massive Attack a anunțat ca…