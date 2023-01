Stiri pe aceeasi tema

Tribunalul suprem spaniol l-a condamnat pe fotbalistul Xavi Torres la zece luni de inchisoare intr-un dosar de coruptie care dateaza din 2014, cand jucatorul era legitimat la Betis. Torres a primit, de asemenea, o interdictie de a practica fotbal profesionist timp de 22 de luni si o amenda de 400.000…

Un barbat de 33 de ani a decedat, joi, dupa ce a fost lovit de o creanga in in timpul unor lucrari forestiere in zona Alunu din comuna Paulesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres.

Ministrul britanic al Culturii, Michele Donelan, a exclus miercuri returnarea in Grecia a frizelor din Partenon, care sunt expuse la British Museum din Londra, respingind informatii de presa potrivit carora muzeul din Atena finalizeaza un acord, noteaza news.ro.

Marmurele din Partenon ar putea fi „in curand" restituite Greciei, ca parte a unui imprumut pe termen lung in cadrul unui acord incheiat intre British Museum si Atena, potrivit ziarului britanic The Telegraph.

Turcia a avertizat Grecia ca o racheta ar putea lovi capitala elena daca "nu va pastrați calmul", intensificandu-și și mai mult retorica impotriva Greciei, noteaza Politico.

Fiul fostului președinte din Mozambic a fost condamnat la 12 ani de inchisoare pentru un proiect legat de pescuit care a provocat o criza economica in țara.

Un seism de magnitudine 5 grade, potrivit masuratorilor preliminare, a zguduit marți centrul Greciei și a fost resimțit pana in Atena, potrivit martorilor, informeaza Reuters, citata de Rador.

Cancelarul federal german Olaf Scholz, in vizita oficiala la Atena, a considerat joi "inacceptabil" ca Turcia, in calitate de membra a NATO, "sa conteste suveranitatea unui alt membru" al Aliantei, Grecia, informeaza AFP, potrivit Agerpres.