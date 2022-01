Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișoreni l-au capturat, astazi, pe barbatul care a fugit de sub escorta, in 21 decembrie, de pe aeroportul din Cluj Napoca inainte de a fi extradat in Marea Britanie. Barbatul, de 37 de ani, avea pe numele sau un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de catre Judecatoria Sannicolaul…

- Barbat din Brașov, cu mandat european de arestare, prins de polițiștii din Alba. Era cautat de autoritațile din Polonia Un barbat din județul Brașov, cautat de autoritațile din Polonia pentru infracțiuni contra patrimoniului, a fost prins de polițiștii din Alba. Are mandat european de arestare. Potrivit…

- Tanar din Sasciori, cu mandat european de arestare, prins de polițiști. Era cautat de autoritațile din Franța Un tanar, de 27 de ani, din comuna Sasciori, cautat de autoritațile din Franța pentru infracțiuni contra proprietații, a fost prins de polițiștii din Alba. Are mandat european e arestare. Potrivit…

- Politistii constanteni au identificat un barbat in varsta de 63 de ani din Galati care avea un mandat de executare a pedepsei de 7 ani si 2 luni de inchisoare, pentru loviri sau vatamari corporale cauzatoare de moarte. De asemenea, oamenii legii au depistat alti doi barbati ce aveau mandate de arestare…

- O femeie din Neamț a fugit de sub escorta polițiștilor in timp ce era dusa spre Arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau. Pe numele acesteia era emis un mandat european de arestare pentru savarșirea mai multor infracțiuni de furt in Italia.

- O femeie in varsta de 38 de ani, din judetul Neamt, a fugit joi seara de sub escorta politistilor in timp ce era transportata catre Arestul IPJ Bacau. ‘Persoana a fost adusa la IPJ Bacau pentru a fi introdusa in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva intrucat este posesoare de mandat european de…

- Politistii clujeni, in colaborare cu cei din Bistrita-Nasaud, l-au retinut pe barbatul care a jefuit duminica o casa de schimb valutar din Cluj-Napoca, informeaza Agerpres . Politistii clujeni anunta ca au prins un barbat in varsta de 35 de ani, suspect in cazul infractiunii de talharie calificata savarsita…

