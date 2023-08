Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au murit in urma exploziei de la Crevedia. Este vorba despre doi soți, care au decedat intr-un interval de 13 ore. Barbatul a murit primul. A facut infarct atunci cand a vazut cat de grav ranita este soția lui.

- Explozia din Crevedia. Trei explozii puternice au zguduit Crevedia sambata seara si, odata cu ea, o tara intreaga. 57 de oameni au fost raniti initial – dintre ei, 39 de pompieri -, iar un om a murit de groaza in momentul in care cisternele din statia GPL au sarit in aer. Sotia lui, cu arsuri peste…

- Soti din Crevedia, reuniti in ceruri dupa explozie. Inima lui Lica a cedat cand a vazut-o pe Florica nimicita de foc. Dupa nici 18 ore, femeia a murit in spital Explozia din Crevedia. Au fost impreuna o viata si au sfarsit impreuna, la mai putin de 18 ore distanta. Este povestea celor doi soti din Crevedia…

- Fiica celor doi soți, care au murit in urma exploziilor ce au avut loc ieri seara la stația de GPL din Crevedia, a transmis un mesaj pe rețelele sociale.„Parinți mei! Ați vrut sa plecați amandoi prea de vreme. Ne-ați lasat singuri", a scris ea pe Facebook .Fratele acesteia a povestit ultimele momente…

- Imagini de la epicentrul exploziilor de sambata seara amintesc de cele din orașele ucrainene distruse de bombardamentele rusești. Tragedia de la stația GPL din Crevedia a adus un dezastru cumplit: o femeie care suferea de arsuri pe 98% din suprafața corpului și-a pierdut viața. Aceasta reprezinta prima…

- Una dintre victimele care se aflau in stare extrem de grava, dupa exploziile de la Crevedia, a murit la spital. Decesul a survenit duminica la orele amiezii. Aceasta avea arsuri pe 90% din suprafața corpului. Femeia care a incetat din viața era soția barbatului decedat, sambata seara, dupa ce a facut…

- Doi oameni au murit și 57 au fost grav raniți in urma mai multor explozii care au avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. 39 de pompieri se numara printre victimele ranite. 10 oameni sunt in stare grava. Trei mii de locuitori au fost evacuați…

- Una dintre victimele care se aflau in stare grava, dupa explozia de la Crevedia, a murit duminica, la spital. Femeia avea arsuri pe 99% din suprafața corpului. Este vorba despre al doilea deces dupa explozia de la stația GPL.