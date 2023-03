Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai proaspat miliardar din California, Edwin Castro, barbatul care a caștigat jackpotul de peste 2 miliarde de dolari la loteria Powerball, cel mai mare premiu din toate timpurile, a ieșit la cumparaturi. Astfel, la o luna dupa ce și-a incasat caștigul, el și-a achiziționat o vila de 25,5 milioane…

- Cetatean roman arestat si acuzat de frauda de ajutor de Covid de 5 milioane de dolari. Constantin Sandu din Romania a fost arestat si acuzat intr-o plangere federala ca a organizat o schema de furt de peste 5 milioane de dolari. Cetatean roman arestat si acuzat de frauda de ajutor de Covid de 5 milioane…

- Un barbat din China care a caștigat la loterie marele premiu de 10 milioane de yuani, adica 1,5 milioane de dolari, dar i-a ascuns soției acest lucru, este obligat acum sa-i plateasca femeii despagubiri, in urma unei decizii judecatorești, informeaza Digi24. In 2021, barbatul, identificat doar cu numele…

- Un orașel din Wisconsin - Luck („Noroc”, in limba romana) - iși respecta pe deplin numele. Cel puțin pentru un barbat care tocmai a caștigat 15,1 milioane de dolari la Loterie, avand o șansa la 7 milioane, scrie CNN.

- Anunțul a fost facut luni, de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, impreuna cu ambasadorul Republicii Coreea in Romania, Rim Kap-soo, intr-o conferința de presa comuna. Romania va primi, din partea Coreei de Sud, o donatie constand in echipamente medicale si IT, in valoare de aproximativ 8 milioane…

- Shakira a caștigat peste 2,5 milioane de dolari in primele 4 zile de la lansarea ultimei sale piese, in care il ataca pe Gerard Pique și pe iubita sa, Clara Chia. Piesa Shakirei a strans 126 de milioane de vizualizari in primele 4 zile pe Youtube. Artista columbiana a caștigat 512.000 de dolari doar…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a anuntat ca Guvernul din Coreea de Sud a donat Romaniei echipamente medicale in valoare de opt milioane de dolari. Acestea vor dota Institutul National de Sanatate Publica si centrele regionale de sanatate publica.

- Presedintele Joseph Biden a reafirmat miercuri seara, cu ocazia intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, sustinerea Statelor Unite pentru Ucraina in contextul "agresiunii" militare a Rusiei si a confirmat asistenta militar