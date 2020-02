Bărbatul care a băgat în mormânt un biciclist, ARESTAT PREVENTIV Barbatul reținut pentru 24 de ore de catre polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla pentru savarșirea infractiunilor de ucidere din culpa, parasirea locului accidentului fara incuviințarea poliției, conducerea unui autovehicul neinmatriculat și conducerea unui autovehicul fara permis de conducere a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de catre magistrați. Va reamintim, vineri, 21 februarie, in jurul orei 19:20, in comuna Catina, pe DJ 161E s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. In fapt, conform IPJ Cluj, un tanar de 22 de ani, pe fondul neadaptarii vitezei… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

