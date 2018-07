Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani s a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat in trafic conducand fara a detine permis de conducere valabil. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 iunie a.c., in jurul orei 12:50, politistii din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au depistat un tanar, in varsta de 23…

- Politistii bucuresteni au retinut, vineri, in urma unei perchezitii intr o localitate din judetul Ilfov, un barbat in varsta de 33 de ani banuit de savarsirea a doua infractiuni de talharie asupra a doua persoane varstnice, informeaza Politia Capitalei citata de Agerpres.ro. Astazi, 1 iunie a.c., politisti…

- La data de 16.05.2018, in jurul orei 20:00, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata telefonic despre faptul ca, pe strada Rotarilor, un autoturism a lovit un pieton. Echipa de cercetare care s-a deplasat la fața locului a identificat pietonul, un hunedorean in varsta de 55 de ani, care…

- Un accident rutier s-a soldat cu moartea unei femei de numai 34 de ani, in Drobeta Turnu-Severin! Claudia Spineanu a murit intr-un cumplit accident rutier in care celalalt șofer implicat nu avea permis și care a fugit dupa nenorocire.

- Disperarea l-a cuprins pe un șofer care a lovit cu mașina o femeie pe o strada din Cluj, luni dimineața. Ca sa scape de urmarire, și-a aprins mașina și a disparut. Politistii l-au identificat pe șoferul care a accidentat mortal pe o trecere de pietoni de pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca o femeie…

