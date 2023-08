Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Medicina Legala face expertize medico-legale pentru 98 de batrani din azilele din Ilfov, gasiți in condiții inumane dupa perchezițiile DIICOT. La solicitarea anchetatorilor, medicii legiști verifica daca varstnicii au fost maltratați in centrele in care trebuiau ingrijiți, potrivit Digi24.Medicii…

- Toate centrele pentru batrani, copii sau persoane cu dizabilitati vor fi controlate, incepand de maine. Este decizia premierului, care a chemat azi in sedinta mai multi ministri pentru a discuta cazul caminelor groazei de langa Bucuresti. Marcel Ciolacu a cerut noi demisii, ale sefilor politiei din…