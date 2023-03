Bărbatul care a amenințat mascații pe stradă în Constanța a fost arestat: ”Bombardierul a fost reținut” Tanarul provocase un adevarat circ in strada in urma cu mai multe zile la Constanța, alaturi de o femeie. Cei doi au injurat mascații, dupa ce au fost aproape de a produce un accident și o bataie in trafic. ”Bombardierul” din Constanța a fost reținut In imaginile surprinse la fața locului se vede și se aude cum barbatul amenința și injura mascații, care au decis in cele din urma sa-l bage in duba. Intre timp, o femeie a devenit isterica și a incercat sa-l salveze pe individ, urland și injurandu-i pe polițiști. “La data de 10 martie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Biroul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

