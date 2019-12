Barbatul de 41 de ani, din Gradinile, Olt, batut de un sofer craiovean inainte de Craciun, a decedat la spital. Barbatul locuia in Italia si venise in tara pentru a petrece sarbatorile de iarna. In Italia era legitimat la echipa de futsal A.S.D Arzachena 2015. De cand a intrat in coma, prietenii, rudele si coechipierii barbatului s-au rugat pentru el in speranța unei minuni. Presa din Italia a scris despre decesul barbatului de 41 de ani. „Originar din Romania, cu domiciliul in Palau și jucatorul A.S.D Arzachena 2015, Grigore Popescu, Grig sau Gregorio pentru prieteni, a decedat in aceasta dimineața,…