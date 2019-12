Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 41 de ani, din Gradinile, Olt, batut de un sofer craiovean inainte de Craciun, a decedat la spital. Barbatul locuia in Italia si venise in tara pentru a petrece sarbatorile de iarna. In Italia era legitimat la echipa de futsal A.S.D Arzachena 2015. De cand a intrat in coma, prietenii, rudele…

- Incredibil Un barbat a furat o masina cu girofar chiar din curtea Politiei. S a intamplat in orasul Vanju Mare, unde individul a fost saltat de oamenii legii dupa ce a spart alte patru autoturisme. El a fost retinut pentru 24 de ore si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, relateaza…

- Un craiovean de 31 de ani a fost retinut de oamenii legii, duminica, pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala. Craioveanul este acuzat ca a batut un pieton de 41 de ani, care, baut fiind, mergea printre masini. Incidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, pe strada Doljului.…

- Politisti din cadrul Sectiei 4 Craiova au retinut, ieri, un barbat de 31 de ani, din municipiu, banuit de savarsirea infractiunii de vatamare corporala. Oamenii legii au stabilit ca acesta, in noaptea de 21/22 decembrie, ar fi condus un autoturism, pe strada Doljului, din Craiova, in timp ce pe partea…

- Alexandru Cumpanasu vrea ca in cartea sa sa gaseasca raspunsul la 30 de intrebari legate de disparitia Alexandrei. "30 de intrebari fara raspuns! Cartea: "ADEVARUL despre Alexandra", Expertiza Internationala! Dragi romani, astazi este ziua unuia dintre copiii mei. Ma bucur foarte tare dar…

- In localitatile din afara Craiovei, alegerile prezidentiale au fost tratate cam la fel. Oamenii erau adusi la sectii, in buna parte, cu masinile. De altfel, sectiile de vot erau usor de identificat dupa numarul mare de autoturisme parcate in zona. Acestea erau folosite in special pentru a-i aduce la…

- Daria Cristina Ionescu, de 13 ani din Craiova, fata care a fost data disparuta ieri seara a fost gasita in comuna Cezieni, judetul Olt. Mama a anutat disparitia, ieri la 19.30, politistilor Sectiei 5, care au transmis semnalmentele fetei. Azi noapte, in jurul orei 23.00, fata a fost gasita. Se pare…

- Un suporter al echipei naționale de fotbal a Angliei a decedat, luni, in Sofia, inaintea meciului cu Bulgaria, din preliminariile Campionatului European din 2020, anunța MEDIAFAX.Citește și: Informații incredibile! De unde a fost extras ADN-ul Alexandrei Maceșanu Surse din Poliție au…