Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Galda de Jos au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat din comuna Meteș care și-a agresat concubina. Barbatul s-a ales și cu dosar penal, pentru violența in familie. La data de 15 februarie 2020, in jurul orei 19,30, Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost…

- Politistii suceveni au decis, sambata seara, retinerea pentru 24 de ore a barbatului care a agresat o fata in varsta de 15 ani, insarcinata, din Horodnic de Sus, a informat purtatorul de cuvant al IPJ...

- Familia tanarului batut cu bestialitate acum doua luni, in satul Mana din raionul Orhei, cere cu disperare ajutorul oamenilor. Barbatul a ramas in viata ca prin minune, dupa ce a stat in coma aproape 10 zile.

- DINAMO // Kristian Kostrna (26 de ani), fundașul dreapta care va semna in scurt timp cu Dinamo, e indragostit pana peste cap de Barbora Markusova, cea care ii e iubita de mai mult timp. Kristian Kostrna și Barbora Markusova sunt aproape de nedesparțit și posteaza constant fotografii impreuna pe rețelele…

- Politistii din Dambovita au descalcit o poveste de dragoste extrem de complicata. Pentru ca iubita sa a cautat alinare in patul altui barbat, un tanar de 22 de ani a incercat sa se „razbune” pe iubita rivalului in acelasi mod.

- In aceasta dimineata s-a produs un incident la Iasi. Sambata, in jurul orei 01.00, un apel la serviciul unic de urgenta 112 anunta in satul Balteni, comuna Probota un caz de violenta conjungala, mai vechi. Un barbat iesit din inchisoare in urma cu doi ani a intrat in casa fostei lui concubine, A. A.…

- Un barbat din Cugir a fost reținut dupa ce și-a amenințat și agresat prietena, aceasta avand nevoie de 16-18 zile de ingrijiri medicale. Potrivit IPJ Alba, marți, polițiștii din Cugir au fost sesizați de catre o tanara de 22 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca a fost amenințata și agresata de…