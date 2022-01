Barbatul batut a fost transportat la spital Joi, 30 decembrie 2021, un echipaj de jandarmerie a fost sesizat, prin apel 112, sa intervina in urma unei fapte de agresiune. La fața locului s-a stabilit ca un barbat de 33 de ani, pe fondul unui conflict mai vechi, a fost lovit cu pumnii și picioarele, in zona capului și toracelui, de catre o alta persoana. Incidentul a avut loc in jurul orei 15.40, pe strada Trandafirilor din orașul Jibou. Dupa identificarea agresorului, un barbat in varsta de 25 de ani, jandarmii au intocmit acte de constatare sub aspectul savarșirii infracțiunii de „Lovire sau alte violențe”, acte ce au fost inaintate Parchetului… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

