- Marcel Șerbuc, barbatul care a ucis-o pe fetița de 11 ani și a ascuns cadavrul in canapea, apoi a fugit din țara, a recunoscut crima și a povestit ziua fatidica. Avocatul Adrian Cuculis este de parere ca Șerbuc minte și incearca sa scape cu pedeapsa redusa, de lovituri cauzatoare de moarte.Marcel…

- Ilie Marcel Serbuc, suspectat ca a ucis o fata de 12 ani si i-a ascuns cadavrul in lada unei canapele, a ajuns marti in Romania, a anuntat ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. „A aterizat avionul care il aduce inapoi in Romania pe inculpatul Ilie Marcel Serbuc, acuzat de uciderea unei fetite de 12 ani.…

- Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a anuntat ca a aterizat avionul care il aduce inapoi din Olanda in Romania pe inculpatul Serbuc Ilie Marcel, acuzat de uciderea unei fetite de 12 ani. Ea a adaugat ca potrivit procedurii, acesta va fi prezentat instantei pentru confirmarea masurii arestului preventiv.…

- Marcel Serbuc, barbatul suspectat ca a ucis-o pe fetița de 12 ani a concubinei sale și i-a ascuns cadavrul intr-o canapea, este adus in Romania din Olanda, marți dupa-amiaza. Pe numele lui Șerbuc exista un mandat de arestare preventiva, care a fost dat in lipsa de magistrații de la Tribunalul București.…

- Fata de 18 ani care si-a omorat colega de camera si i-a abandonat trupul intr-un parc din Mangalia a fost retinuta pentru 24 de ore si va fi prezentata instantei cu propunere de arestare preventiva. Ea si-a recunoscut fapta, spunand ca injunghiat-o pe tanara in zona gatului, informeaza News.ro.Anchetatorii…

- Ilie Marcel Șerbuc, barbatul care este principalul suspect in cazul morții fetiței de 12 ani care a fost gasita in lada unei canapele, intr-un apartament din București, a fost prins de polițiști in Olanda.

- Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat sambata ca, in cadrul unei operatiuni a rețelei europene ENFAST, a fost depistat in Tarile de Jos un barbat de 37 de ani, urmarit la nivel international pentru omor.

- Trupul gasit sambata intr-un sac, ascuns in lada unei canapele, aparține unei fetițe de 12 ani, informeza Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Descoperirea a fost facuta de proprietarul unui apartament din capitala, dupa plecarea unor chiriași. „La data de 6 iunie 2023, in baza concluziilor expertizei…