- Barbatul invinuit de incendierea celor opt masini din Bucuresti va fi propus, sambata, pentru arestare preventiva, dupa ce si-a recunoscut toate faptele, a informat seful Politiei Sectorului 1, comisarul-sef Ionut Dana. "Autorul incendierilor de pe raza sectorului 1 a fost identificat, prins si retinut…

- Accident cu doua mașini pe Calea Moșilor din Capitala! Un eveniment rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe una dintre cele mai circulate artere din București. Tramvaiele care circula in zona respectiva sunt blocate pe șine. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, evenimentul s-a produs in dreptul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza in toate sectoarele Capitalei, mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante, informeaza Agerpres.Pe platforme betonate din Capitala strangem…

- Crima cu mai multe fatete in Capitala: Ahmed Othman, un tanar de 23 de ani, fiu al unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, si-a ucis iubita, pisica si un vecin, prin injunghiere. Barbatul s-ar fi aflat in sevraj, arata anchetatorii. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.