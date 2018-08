Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in zbor si s-au prabusit, sambata, in localitatea Fratautii Vechi, judetul Suceava. Accidentul aviatic a avut loc in timpul unor zboruri de antrenament pentru un show aviatic care urma sa aiba loc sambata dupa-amiaza pe aeroportul "Stefan cel Mare" din…

- Cristinel Nicolae Dragoi, suspectul in cazul uciderii fostului viceprimar din Moara Zamfir Barba, nu va fi judecat la Tribunalul Suceava, asa cum ar fi fost normal. Curtea de Apel Suceava a decis sa trimita dosarul spre judecare la Tribunalul Botosani. S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce toti ...

- Saptamana trecuta, Tribunalul Suceava a decis sa-l puna in libertatea sub control judiciar pe Cristinel Dragoi, un individ ce l-a omorat pe fostul viceprimar din comuna Moara. Acesta nu a fost eliberat deoarece judecatorii de la Curtea de Apel Suceava s-au opus. Instanta de judecata a refuzat sa faca…

- Cristinel Dragoi a fost aresat in urma cu doua luni de zile dupa ce i-a taiat gatul fostului viceprimar din comuna suceveana Moara, Zamfir Barba. Intre timp, Dragoi a si fost trimis in judecata pentru omor. Zilele trecute, Tribunalul Suceava a decis sa-i schimbe masura arestarii preventive cu cea a…

- Curtea de Apel Suceava a decis rejudecarea dosarului in care inculpatul Claudiu Ilie Radi (22 de ani), din comuna Fantanele, judetul Suceava, a fost condamnat la sase ani de inchisoare pentru violenta in familie raportata la tentativa de omor. Astfel, judecata va fi reluata la Tribunalul Suceava…

- Un individ de 22 de ani si-a batut in nenumarate randuri fiul in varsta de noua luni, care in urma batailor incasate a decedat. Tribunalul Suceava l-a condamnat la sase ani de inchisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte, insa Curtea de Apel Suceava a dispus rejudecarea dosarului, cu criminalul in…

- Adolescentul suspectat de comiterea crimei de la Pacea din luna aprilie va ramane in continuare dupa gratii. Dupa ce saptamana trecuta magistrații de la Tribunalul Botoșani au prelungit arestarea preventiva a minorului, decizia nu a fost contestata la Curtea de Apel Suceava.