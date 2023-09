Stiri pe aceeasi tema

- "Marcel Sebuc a recunoscut crima. A detaliat ca fata (Ana Maria) l-a lovit, iar el a ripostat, a lovit-o peste fața, care s-a dezechilibrat și s-a lovit de cada", a transmis avocatul Adrian Cuculis.Potrivit acestuia, "din lovitura suferita aceasta a inceput sa sangereze pe gura, iar el s-a “speriat”…

- Marcel Serbuc, barbatul suspectat ca a ucis-o pe fetița de 12 ani a concubinei sale și i-a ascuns cadavrul intr-o canapea, este adus in Romania din Olanda, marți dupa-amiaza. Pe numele lui Șerbuc exista un mandat de arestare preventiva, care a fost dat in lipsa de magistrații de la Tribunalul București.…

- Apar noi dezvaluiri șocante despre criminal: mama fetei povestește cum concubinul ei ii facea baie fetei și o pupa necuviincios. Iata un fragment extras din dosarul anchetatorilor: RELAȚIA DINTRE PRESUPUSUL CRIMINALUL DIN BERCENI ȘI VICTIMA"Mentionez faptul ca Marcel se comporta foarte frumos cu Ana.…

- Criminalul va ajunge in fata instantei olandeze pe 2 august, zi in care judecatorii vor decide daca il extradeaza sau nu.Procedura a durat atat de mult pentru ca barbatul a refuzat sa colaboreze cu autoritatile si a refuzat extradarea rapida. El nu doreste sa fie cercetat de anchetatorii din Romania.Crima…

- Surse din ancheta declarau, la scurt timp dupa ce barbatul a fost depistat, ca statul roman nu a trimis la timp in Olanda toate documentele necesare extradarii, potrivit Realitatea Plus.In cele din urma, dupa ce Tribunalul București a trimis toate documentele solicitate de judecatorii din Amsterdam,…