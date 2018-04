Stiri pe aceeasi tema

- Oana Net, femeia de 38 de ani, din Timisoara care si-a ucis fiica in varsta de patru ani, a fost transferata la Bucuresti pentru o expertiza psihiatrica ce va fi facuta de catre specialistii de la Institutul de Medicina Legala ”Mina Minovici”. Femeia va fi dusa la Penitenciarul Jilava.

- Caz șocant in Timișoara! O femeie de 39 de ani, educatoare, i-a luat viata fetitei sale, in varsta de numai patru ani. Totul a avut loc marți seara, 13 martie. Dupa ce a comis oribila crima, femeia a sunat la 112, dar copila nu a mai putut fi salvata. Crima a avut loc marți seara, in…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Iasi, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de procurorii DIICOT ca a incercat sa corupa mai multi minori prin intermediul retelelor de socializare. Barbatul este infectat cu virusul HIV. El pretindea, pe rețelele de socializare, ca are varsta de 12 sau…

- Un barbat de 39 de ani și o femeie in varsta de 44 de ani au fost gasite fara suflare, iar autoritațile cred ca cei doi au murit in timp ce faceau dragoste. Cei doi au fost gasiți intr-o mașina...

- O femeie in varsta de 52 de ani a murit in chinuri groaznice, dupa ce a fost lovita cu un topor si lasata intr-o camera cuprinsa de flacari. Nenorocirea s-a petrecut in orasul Podu Iloaiei, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 2:00. Atunci, Gandurel in varsta de 42 de ani s-ar fi certat…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua formeaza cel frumos cuplu din muzica populara si de petrecere. Acum doi ani a cerut-o in casatorie chiar de Valentine's Day, iar in toamna anului trecut pe 21 septembrie au facut si nunta. Cei doi se iubesc la fel de mult, poate mai mult, ca-n prima zi! Drept dovada…

- Ali Baba și Paprikajancsi, eroii spectacolelor din weekend la Teatrul de Papuși „Puck” Doi eroi curajoși iși vor prezenta aventurile incredibile pe scena Teatrului de Papuși „Puck” din Cluj-Napoca la sfarșitul acestei saptamani. Este vorba de protagoniștii spectacolelor „Paprikajancsi kalandjai",…