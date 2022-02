Stiri pe aceeasi tema

- Barbatii ucraineni cu varste intre 18 si 60 de ani nu au permisiunea de a parasi tara pe timpul starii de urgenta, transmite dpa.Acestora nu li se permite sa treaca frontiera, a anuntat joi seara seful autoritatii vamale ucrainene din Lvov, Daniil Mensikov, pe Facebook.

- Zeci de personalitați din Rusia au semnat un apel prin care ii cer președintelui Vladimir Putin sa opreasca razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Echipa spaniola FC Barcelona, care are doua programate doua meciuri in Rusia, vineri la Sankt Petersburg, impotriva formatiei Zenit, si duminica la Moscova, in compania echipei TSKA, asteapta decizia Euroligii masculine de baschet, care s-a intrunit de urgenta joi dimineata la Barcelona, pentru a…

- Consiliul de Securitate ucrainean cere miercuri instaurarea starii de urgenta in Ucraina pe fondul unor temeri cu privire la o invazie rusa iminenta, relateaza AFP. ”Parlamentul ucrainean trebuie sa adopte aceasta decizie in 48 de ore”, a anuntat, la finalul unei reuniuni a organismului, secretarul…

- Ucraina ordona mobilizarea rezerviștilor, pentru a rezista in fața unui razboi cu Rusia. Oficial, razboiul intre Rusia și Ucraina nu a fost declarat. Rusia a anunțat insa ca trimite trupe „de menținere a pacii” in regiunile Donețk și Lugansk. Aceste doua regiuni aparțin Ucrainei dar Rusia le-a recunoscut…

- sursa foto: Facebook/ The White House Președintele SUA, Joe Biden, a declarat joi ca ”in opinia sa, Rusia va invada Ucraina in urmatoarele cateva zile”, transmit CNN și Fox News, citate de G4Media. „Toate indiciile pe care le avem sunt ca rușii sunt pregatiți sa intre in Ucraina, sa atace Ucraina. Avem…

- Ambasada Ucrainei in Marea Britanie a negat informația aparuta in presa britanica, potrivit careia țara e dispusa sa renunțe la obiectivul sau de a intra in NATO, daca astfel va fi evitat razboiul cu Rusia. „Planurile de a adera la NATO raman neschimbate. Acest lucru e stipulat clar in Constituția noastra.…

- Voluntarii ucrainieni țes cu mana plase de camuflaj in subsolul unei biblioteci din Kiev , spunand ca depinde și de ei sa ajute armata, deoarece tensiunile in privința unui razboi raman mari. Rusia a adunat peste 100.000 de soldați in apropierea Ucrainei, a lansat exerciții militare in Belarus, a realizat…