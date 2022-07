Bărbaţii români din Diaspora, MOBILIZAŢI: au 15 zile să se întoarcă acasă! Romanii din strainatate vor avea 15 zile la dispoziție sa se intoarca in țara, in cazul instituririi starii de mobilizare sau a starii de razboi, potrivit unui proiect de lege privind pregatirea populației pentru aparare. Prin noua lege, se va reglementa recunoasterea executarii serviciului militar de catre cetatenii care au indeplinit aceasta forma de pregatire […] The post Barbatii romani din Diaspora, MOBILIZATI: au 15 zile sa se intoarca acasa! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

