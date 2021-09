Cei patru barbati retinuti pentru atacul asupra a doi jurnalisti si a unui activist de mediu intr-o padure din Suceava au fost eliberati si vor fi cercetati sub control judiciar. Ei fusesera retinuti dupa o ancheta de amploare in care au fost mobilizati peste 30 de politisti, insa ulterior procurorul de caz a dispus masura cercetarii in libertate pentru infractiuni de lovire si pentru purtare abuziva. Ministrul de interne, Lucian Bode, a calificat cazul ca fiind inacceptabil in secolul XXI si a spus in acelasi timp ca este de neinteles. Lucian Bode: Este de neinteles ce s-a intamplat acolo, avand…