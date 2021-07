Bărbații poluează mai mult decât femeile, susține un studiu din Suedia Un studiu efectuat in Suedia susține ca obiceiurile de consum ale barbaților produc mai multe gaze cu efect de sera decat femeile, cu toate ca banii cheltuiți de cele doua categorii sunt apropiate, a notat miercuri, 21 iulie, CNN . Studiul, publicat in Journal for Industrial Ecology, a analizat barbații singuri și femeile singure care locuiesc in Suedia și a luat in considerare consumul și cheltuielile pe alimente, articole de uz casnic, mobilier și combustibil pentru mașini. Astfel, barbații provoaca mai multe emisii de carbon decat femeile, cu aproximativ 16%, deși aceștia cheltuiesc o suma… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

