Barbatii dispar de pe pamant! In cati ani se va intampla acest lucru. Cele mai proaste vesti pentru omenire!

- Starea de sanatate a Ionelei Prodan este tot mai precara, susțin surse din interiorul spitalului. Deși parea ca și-a revenit și ca raspunde la tratament, mama Anamariei Prodan este in continuare in stare grava. Zilele trecute, cantareața in varsta de 70 de ani a reușit sa vorbeasca cu fiicele ei, dar…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, anunța ca moneda naționala s-ar putea deprecia in perioada urmatoare, dupa ce analistii se asteptau la o majorare a dobanzii cheie, iar cand sunt dezamagiti pot reactiona.

- Ștefan Banica Junior a ajuns luni la spital, dupa ce a acuzat dureri in zona abdomenului. A fost examinat medical și s-a descoperit ca are apendicita. A fost operat, iar acum artistul se afla in perioada de recuperare. Nu a parasit spitalul, iar fanii sunt ingrijorați. Stefan fost internat la secția…

- Ministerul Educației anunța noi schimbari pentru elevi. Conform unui proiect de lege, aceștia ar putea sa aiba mai multe ore de istorie, intrucat parlamentarii iși doresc sa fie introdus "principiul loialitatii fata de valorile nationale".

- Reprezentanții Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule (DRPCIV) au declarat ca cei care vor sa obțina permisul de conducere sunt nevoiți sa aștepte cate doua sau trei luni pentru programarea pentru „oras”. Motivul pentru care se intampla asta este reprezentat de lipsa de personal,…

- Vești bune pentru telespectatorii Exatlon Romania! Competiția din Republica Dominicana care ține cu sufletul la gura milioane de fani era difuzata, pana acum, de sambata pana marți, dar șefii de la Kanal D au luat decizia de a mai adauga o zi. Astfel, incepand de saptamana viitoare, de la aceeași…

- Moartea Anastasiei Cecati ii afecteaza foarte tare starea de sanatate a fiicei sale, care, potrivit informatiilor oferite de autoritati, se pare ca micuta a suferit un soc, intrucat alimentatia de la mama i-a fost intrerupta brusc. „Exista un soc desigur, micuta are nevoie de mama, de caldura materna…

- Potrivit unui proiect de hotarare aflat in dezbatere pe site-ul municipalitatii, dupa ce conform datelor INS, rata anuala a inflatiei a crescut de la 2,1 in decembrie 2016 la 3,3% in decembrie 2017, impozitele si taxele locale din Bucuresti ar putea creste in 2019 cu rata...