Bărbații din Ucraina, puși pe fugă de ordinele de încorporare. ”Nu este războiul nostru!” Polițiștii de Frontiera susțin ca cei mai mulți ucraineni care trec fraudulos granița in Romania sunt tineri, care nu vor sa lupte pe front pentru ca nu considera ca este razboiul lor. Probabil pentru ca s-au inasprit condițiile de trecere de la ei, ucrainenii au ajuns sa iși riște viața și sa traverseze munții, in […] The post Barbații din Ucraina, puși pe fuga de ordinele de incorporare. ”Nu este razboiul nostru!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

