Un militar ucrainean a fost ucis sambata dimineata intr-un bombardament realizat de separatistii pro-rusi din estul Ucrainei. Rebelii din Donețk se mobilizeaza pentru razboi și anunța barbații sa se pregateasca. Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei in condițiile in care Kremlinul a ordonat primirea in Rusia, ca refugiați, a civililor din zona, insa cu excepția barbaților care au primit ordin de mobilizare. SUA au criticat mișcarea Rusiei de a evacua regiunile separatiste drept o „manevra cinica”. In același timp, spionajul militar ucrainean susține ca…