Cheltuielile barbatilor pentru achizitia de bunuri cauzeaza cu 16% mai multe emisii care contribuie la incalzirea climatica in comparatie cu cele ale femeilor, in pofida faptului ca sumele alocate sunt similare, a constatat un studiu citat miercuri de The Guardian. Cea mai semnificativa diferenta a fost observata in privinta sumelor alocate de barbati pentru combustibil. Potrivit cercetatorilor, diferentele de gen in ceea ce priveste emisiile au fost putin studiate si ar trebui luate in calcul in cadrul actiunilor pentru combaterea crizei climatice. In cadrul analizei, au fost comparati barbati…