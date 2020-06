Barbatii casatoriti si pescuitul Patru barbati casatoriti merg la pescuit. Dupa ceva timp, fiecare incepe sa se «laude»: – Nici nu va-nchipuiti ce a trebuit sa fac sa pot veni la pescuit! I-am promis sotiei ca in urmatorul weekend voi zugravi toata casa. – Nici pe mine nu m-a lasat sa vin pana n-am promis ca voi schimba toata gresia in jurul piscinei. – Voi va plangeti pentru niste fleacuri. Eu a trebuit sa promit ca voi reforma bucataria inclusiv schimbarea aparaturii electrocasnice. Si asa au continuat sa pescuiasca pana cand si-au dat seama ca cel de al patrulea nu zisese nimic. – Hei, tu, doar nu vrei sa ne faci sa credem… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

