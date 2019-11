Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au fost arestati preventiv joi si un altul a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore in dosarul penal privind omorul comis la data de 29 septembrie in Piata Constitutiei. Potrivit DGPMB, miercuri au fost facute patru perchezitii domiciliare, in urma carora au fost conduse la sediul…

- Trei barbati din Braila, retinuti pentru trafic si consum de cocaina, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Galati, au fost arestati preventiv 30 de zile pentru trafic si consum de droguri de mare risc. Potrivit unui comunicat de presa…

- Poliția a mai reținut azi o persoana - a șaptea - pentru participarea la incidentul din 29 septembrie, din Piața Constituției, cand un om și-a pierdut viața dupa ce a fost prins și lovit de membrii unui clan rival. „In cazul de omor din noaptea de 29 septembrie s-a dispus cea de-a saptea retinere fata…

- Cei doi barbati care au urcat cu forta intr-o masina pe strada o tanara de 26 de ani din Corabia au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, ei fiind inculpati pentru de lipsire de libertate si lovire sau...

- Cei doi tineri care au lovit saptamana trecuta pasagerul unei masini oprite la semafor cu geamul deschis, in zona Spitalului Sfanta Maria din Capitala, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, ei fiind acuzati de talharie calificata si lipsire de libertate. Un alt barbat implicat in acest caz a…