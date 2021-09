Stiri pe aceeasi tema

- Barbații sunt acuzați de un total de 24 de spargeri, cu pagube totale de 250.000 de euro.Potrivit polițiștilor, au fost jefuite 35 de tone de material de cupru. Cei mai mulți dintre suspecți, toți de origine romana, și-au recunoscut fapta, informeaza stiridiaspora.ro .Prima banda de hoți a fost prinsa…

- Doua persoane au murit dupa ce au fost imunizate cu vaccinuri produse de compania Moderna din loturi care au fost anterior suspendate din cauza descoperirii de contaminanți, a declarat sambata ministerul japonez al sanatații, citat de Reuters. Barbații au murit luna aceasta, la cateva zile dupa primirea…

- Acuzațiile vizeaza anul 2019. Atunci, Verphy Kudi, care avea 18 ani, a decis sa iși lase fetița de un an și 10 luni singura acasa mai multe zile, timp in care și-a serbat ziua sa de naștere la Londra și Coventry.Date din ancheta, stabilite in urma imaginilor de pe camerele de supraveghere din blocul…

- Cei trei vasluieni acuzati de talharie, care au patruns intr-o locuinta din cartierul iesean Bucium si i-au batut pe proprietari pentru a-i determina sa le dea banii, au fost arestati pentru o perioada de 30 de zile. Cei trei au fost adusi la Iasi, dupa ce au fost retinuti vineri, in urma unor descinderi…

- Liviu Dragnea a iesit din penitenciar și a declarat ca a fost o perioada doi ani si doua luni de suferinta, abuzuri si umilinta. Dragnea le-a mulțumit ”zecilor de mii de romani” care i-au trimis scrisori in pușcarie. ”Vreau sa le mulțumesc zecile de mii de romani care mi-au trimis scrisori.…

- Politia haitiana a arestat vineri, la Ambasada Taiwanului, 11 persoane care ar fi participat la asasinarea presedintelui Jovenel Moise, ucis prin impuscare de catre un comando inarmat care a intrat in noaptea de marti spre miercuri in resedinta sa de la Port-au-Prince, relateaza AFP.

- Deși pare greu de crezut, cinci indivizi care au atacat și lovit in fața cu o secure o fetița de doi ani și pe tatal sau au scapat de inchisoare. Dupa ce judecatorii de la Bistrița le-au luat 6-7 ani de inchisoare cu executare, Curtea de Apel Cluj a injumatațit pedepsele și a suspendat executarea. Atacul,…