Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Aparținatorii persoanelor aflate in centrele de asistența sociala iși pot lua rudele acasa, in perioada starii de urgența In decretul prezidențial semnat astazi, 14 aprilie, de Klaus Iohannis, ce prevede prelungirea starii de urgența cu inca 30 de zile, sunt prevazute mai multe decizii.…

- Roger Federer a demonstrat ca indiferent de situatie, viata trebuie traita la fel ca inainte. Aflat in izolare acasa, Roger Federer se antreneaza la perete, in curtea casei lui, anunța MEDIAFAX.In plus, actualul numar 4 ATP si-a amintit de antrenamentele pe care le facea in copilarie, atunci…

- Cinci barbati au fost izolati la domiciliu si amendati cu cate 5.000 lei fiecare, dupa ce au participat la o petrecere data acasa la un barbat din orasul brailean Ianca, aflat in izolare la domiciliu, care a fost condus intr-un centru de carantina pentru 14 zile, iar pe numele lui a fost intocmit dosar…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj pentru romanii din Diaspora: sa nu vina acasa de sarbatori. Președintele a reamintit ca sunt restricții de circulație in Europa și ca, odata ajunși la granița, ei ar trebui sa intre direct in izolare sau in carantina. „Se apropie sarbatorile pascale. Trebuie sa le…

- Un barbat din Prahova a fost amendat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova cu 10.000 lei pentru ca a plecat de acasa deși se afla in izolare, suspectat de coronavirus. Autoritațile au fost sesiza...

- Un barbat din Galati este cautat de politisti, dupa ce a disparut de la domiciliu, desi se afla in perioada de 14 zile de izolare. El nu a mai raspuns nici la telefon. Reprezentantii DSP nu pot spune cu precizie cand a disparut acesta, deoarece in zilele anterioare fusese verificat doar telefonic. Barbatul…

- Un barbat din Olt, aflat in izolare la domiciliu, este cercetat penal dupa ce, marti, autoritatile nu l-au gasit acasa. El a fost reclamat de vecini ca se plimba pe strada, anunța MEDIAFAX.Barbatul din Olt, al treilea caz aflat in izolare și negasit acasa, este cercetat pentru „zadarnicirea…

- Aproximativ 7.100 de elevi sunt afectați din cauza suspendarii cursurilor din mai multe unitați de invațamant, la nivel național, anunța, joi, Ministerul Educației și Cercetarii (MEC), numarul copiilor care stau acasa fiind triplu fața de luni, cand datele oficiale indicau 2.100 de elevi.Conform…